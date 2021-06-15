Зеленский считает, что это хорошо зарекомендовавшая себя мировая практика, когда на вокзалах работают ритейлеры, кинотеатры или кафе.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о развитии железнодорожных вокзалов, заявил, что государству нужно сдать все вокзалы в концессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Всеукраинского форума «Украина 30. Экономика без олигархов» в Киеве.

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«Мне кажется, я бы сдал все вокзалы в концессию, было бы очень круто. Пусть люди зарабатывают, пусть люди получают комфорт», - сказал он.

По его словам, это хорошо зарекомендовавшая себя мировая практика, когда на вокзалах работают ритейлеры, кинотеатры или кафе.

Передача вокзалов в концессию: что необходимо знать

15 июня, и. о. главы правления компании Иван Юрик заявил, что подготовка железнодорожных вокзалов к передаче в концессию может растянуться на 3 года.

В ноябре 2020 года Кабмин утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов, которые планируется реализовать до 2023 года.

В перечне таких приоритетных инвестпроектов в железнодорожной отрасли - концессия вокзалов и станций Харьков-Пассажирский, Днепр-Главный, Винница, Николаев, Чоп, Киев-Пассажирский, Хмельницкий.

Министерство инфраструктуры рассматривает железнодорожные вокзалы Киева и Винницы в качестве первых потенциальных концессий.

По словам и. о. члена правления компании, директора филиала «Пассажирская компания» Александра Перцовского, интерес к проекту концессии украинских вокзалов проявляют 5-6 украинских и иностранных компаний-инвесторов.

22 февраля 2021 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что Министерство инфраструктуры в связи с заинтересованностью инвесторов рассматривает возможность передачи в концессию ж/д вокзалов Одессы и Львова.

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Автор: Павел Степанец