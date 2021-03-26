Увольнение и твит признаны нарушением действующего трудового законодательства.

Tesla должна восстановить на работе уволенного профсоюзного активиста и заставить главу компании Илона Маска убрать твит по поводу профсоюзов на заводах компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте такжеИлон Маск будет продавать машины Tesla за биткоины

Такое решение принял Национальный совет по трудовым отношениям по жалобе Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности.

Увольнение и твит признаны нарушением действующего трудового законодательства.

Кроме восстановления на работе (с выплатой всех недополученных в связи с увольнением средств) Ортиса и удаления твита господина Маска компании предписано пересмотреть подписываемые с сотрудниками соглашения о конфиденциальности.

В настоящее время они содержат положение, запрещающее сотрудникам говорить с представителями прессы без «однозначно сформулированного» предварительного согласия компании. Однако американское трудовое законодательство защищает работников, когда они говорят с представителями прессы об условиях труда на предприятии, трудовых спорах или иных условиях своей работы.

Также компании предписано опубликовать объявления и устроить собрания работников завода во Фримонте об их правах. Соответствующее заявление должен сделать либо сам Маск, либо один из членов совета директоров компании в его присутствии.

Вице-президент профсоюза Синди Эстрада заявила, что решение совета — «большая победа рабочих», которая, однако, подчеркивает «недостатки в трудовом законодательстве».

История конфликта Маска с профсоюзами

Ортис был одним из организаторов кампании по созданию профсоюза на заводе Tesla. Его уволили в 2018 году.

Тогда же Маск разместил твит: «Ничто не может остановить команду Tesla на нашем заводе от того, чтобы провести голосование о создании профсоюза. Можем устроить завтра. Но зачем платить членские взносы и отказываться от опционов на акции просто так? Безопасность у нас уже в два раза выше, чем когда на заводе были профсоюзы, и все уже получают медицинскую страховку». Этот твит Маска совет признал угрожающим.

Как менялась позиция в рейтинге

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко