Tesla должна восстановить на работе уволенного профсоюзного активиста и заставить главу компании Илона Маска убрать твит по поводу профсоюзов на заводах компании.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Такое решение принял Национальный совет по трудовым отношениям по жалобе Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности.
Увольнение и твит признаны нарушением действующего трудового законодательства.
Кроме восстановления на работе (с выплатой всех недополученных в связи с увольнением средств) Ортиса и удаления твита господина Маска компании предписано пересмотреть подписываемые с сотрудниками соглашения о конфиденциальности.
В настоящее время они содержат положение, запрещающее сотрудникам говорить с представителями прессы без «однозначно сформулированного» предварительного согласия компании. Однако американское трудовое законодательство защищает работников, когда они говорят с представителями прессы об условиях труда на предприятии, трудовых спорах или иных условиях своей работы.
Также компании предписано опубликовать объявления и устроить собрания работников завода во Фримонте об их правах. Соответствующее заявление должен сделать либо сам Маск, либо один из членов совета директоров компании в его присутствии.
Вице-президент профсоюза Синди Эстрада заявила, что решение совета — «большая победа рабочих», которая, однако, подчеркивает «недостатки в трудовом законодательстве».
История конфликта Маска с профсоюзами
Ортис был одним из организаторов кампании по созданию профсоюза на заводе Tesla. Его уволили в 2018 году.
Тогда же Маск разместил твит: «Ничто не может остановить команду Tesla на нашем заводе от того, чтобы провести голосование о создании профсоюза. Можем устроить завтра. Но зачем платить членские взносы и отказываться от опционов на акции просто так? Безопасность у нас уже в два раза выше, чем когда на заводе были профсоюзы, и все уже получают медицинскую страховку». Этот твит Маска совет признал угрожающим.
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 7 января 2021 года Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние самого богатого человека в мире, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.
- В марте 2021 года акции Tesla за месяц упали на треть.
- 24 марта 2021 года стало известно о том, что американская компания Tesla разрешила расплачиваться за ее электромобили биткоинами.
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