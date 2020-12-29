Также это касается и периода жесткого карантина.

Владельцам автомобилей на еврономерах рассказали, будут ли их останавливать и штрафовать за нерастаможенные машины в новогодние праздники и период жесткого карантина.

Читайте такжеЖурналисты узнали, сколько стоят услуги по растаможке "евроблях"Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на официальную Facebook-страницу организации "АвтоЕвроСила".

"На сегодня удалось достичь договоренности, что во все праздничные дни, которые будут проходить по регламенту (особенно во время локдауна, который будет от 8 до 24 января) ни Нацполиция, ни другие органы не тронут автомобили на европейской регистрации, чтобы не создавать дискомфорт для людей", - отметил глава движения Олег Ярошевич.

Правда, по словам Ярошевича, на сегодня все же бывают единичные случаи, когда стражи порядка останавливают и штрафуют евробляхеров, привлекая их к ответственности. Суды, которые рассматривают эти вопросы как административное правонарушение, не дают такой же гарантии, как полицейские насчет поблажек для владельцев нерастаможенных авто.

"К сожалению, на сегодня мы не имеем гарантии, что суды будут защищать граждан. Это происходит сегодня не редко, а особенно - в Хмельницкой области. Мы сегодня разговаривали с руководством Нацполиции, которое нам официально пообещало разобраться, кто дает такие распоряжения", - добавил Ярошевич.

Что этому предшествовало

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года Кабинет Министров Украины согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

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Автор: УНИАН