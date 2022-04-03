"Укрзализныця" обнародовала график движения эвакуационных поездов на 3 апреля.
Как говорится в сообщении "Укрзализныци", на воскресенье запланированы рейсы в пределах Украины и за границу.
В частности, эвакуационные поезда будут курсировать:
13:00 - №274/273 Краматорск – Львов;
16:00 - №276/275 Краматорск – Львов.
Кроме того, предусмотрены следующие рейсы:
14:00 - 5501 Новозолотаровка – Лозовая
16:10 - 7931 Покровск – Днепр
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
Относительно международных рейсов – курсировать поезда будут в такие страны:
Польша
07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
08:30 - 715/716 Киев - Пас-Винница* (11:25) - Пшемысль*
10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*
* билеты в продаже
Словакия
11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия
В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*
12:30 №33 Мукачево – Будапешт
16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
* билеты в продаже
Чехия
Билеты отсутствуют
Румыния
23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)
Австрия
14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*
* билеты в продаже.