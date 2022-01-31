На станциях сети Shell бензины подорожали на 0,84-1,1 грн за литр.

Розничные сети АЗС в Украине с 28 по 31 января повысили цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,2-1 гривни за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях сети Shell бензины подорожали на 0,84-1,1 грн за литр: бензин А-92 — до 33,59 грн за литр, бензин А-95 — до 34,25 грн за литр. Цена ДТ выросла на 99 копеек, до 33,84 грн за литр.

Дизельное топливо в сети "БРСМ-Нафта" подорожало на 26 копеек, до 30,81 грн за литр.

Читайте такжеНа АЗС появились новые ценники: сколько теперь придется платить за бензин и дизель

На станциях сети "Авантаж" бензины подорожали на 50 копеек, ДТ — на 1 грн за литр. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,45 грн за литр, на А-92 — до 32,45 грн за литр, на ДТ — до 31,35 грн за литр.

В сети "Marshal" на 60 копеек за литр выросли цены на все виды топлива.

Сети Chipo, Mango, Motto, Prime и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-0,8 грн за литр.

Предельная цена:

25 января 2022 года Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 1,33 грн - до 29,25 грн за литр.

Что касается дизельного топлива - его предельная стоимость повысилась на 1,68 грн - до 26,84 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 34,25 грн за литр, дизтоплива – 33,84 грн за литр.