Процесс снижения цен на бензин и дизель начался еще до периода так называемой "Черной пятницы".

В связи со снижением цен на нефть тренд на снижение цен на топливо в украинских АЗС имеет положительную динамику. Об этом сообщил эксперт топливного рынка Сергей Куюн в интервью УНИАН.

"В целом, тренд на снижение цен сейчас очень хорош. Потому что цена на нефть упала с 95 долларов за баррель в сентябре до 80 долларов. Соответственно, закупочная стоимость снижается, и это дает возможность снижения цены на "колонках"", - сказал эксперт.

По его словам, процесс снижения цен на бензин и дизель начался еще до периода так называемой "Черной пятницы". Так, на прошлой неделе одна из сетей снизила цены на 3,5 гривны.

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Эксперт также отметил, что нельзя сказать уверенно, на сколько цены будут в дальнейшем падать в следующем году.

"Все будет зависеть от того, удержится ли в декабре низкая цена на нефть. Нет в этом уверенности, потому что никто не прогнозировал, что она вообще может снизиться. Все прогнозировали и 120, и 150 долларов за баррель. А на самом деле имеем достаточно существенное снижение", - пояснил Сергей Куюн.

Ситуация на украинских АЗС

21 ноября директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщал, что на рынке нет признаков дефицита бензина дизельного топлива в отличие от сжиженного газа.

24 ноября стало известно, что ряд украинских автозаправок в связи с маркетинговым ходом во время так называемой "Черной пятницы" резко снизили цены на бензин и дизель.

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