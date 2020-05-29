На украинских АЗС резко подорожал автогаз

С начала мая средняя стоимость автогаза на АЗС выросла на 16,2%.

Ряд сетей АЗС в Украине с 23 по 29 мая увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 0,4-1,8 гривни за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, в сетях ОККО и WOG на АЗС в Киеве цены выросли на 40 копеек за литр, до 10,59 гривни. Оператор Avantage 7 поднял стоимость автогаза на 1,3 гривни/литр, до 9,55 гривни. На 1,2 гривни/литр выросла цена на столичных станциях "БРСМ-Нафты". Сеть Glusco повысила стоимость на 1 гривню/литр, до 9,95 гривни/литр.

В сети Parallel газ за неделю подорожал на 1 гривню/литр, до 10,79 гривни/литр.

Отмечается, что с начала мая средняя стоимость автогаза на АЗС выросла на 16,2%, до 9,85 гривни/литр.

При этом средняя цена на АЗС в течение месяца составила 8,82 гривни/литр на фоне 9,54 гривни/литр в апреле 2020 года. Сообщается, что подорожание на АЗС началось во второй декаде мая, после начала роста оптовых цен на импортный газ, а также повышения стоимости сжиженного газа украинского производства.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 миллиона тонн.

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