Возобновление авиаперевозок: в Мининфраструктуры рассказали, что будет с ценами на билеты
Государство намерено поддержать украинские авиакомпании, а цены на авиабилеты повышаться не должны.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Сніданку з 1+1".
Он признал, что из-за карантина больше всего пострадала авиаотрасль и туризм. При этом министр рассчитывает, что ни один украинский авиаперевозчик не закроется.
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"Мы разрабатываем определенный пакет поддержки, который сейчас в правительстве обсуждается. Чтобы у нас не было обанкротившихся авиаперевозчиков и была возможность в определенное время возобновить регулярные рейсы, чтобы они вышли на тот уровень заполненности пассажирами и могли нормально работать", - сказал Криклий.
Что касается цен на авиабилеты, то Криклий говорит, что "министерство не регулирует, но надеется, что они не изменятся".
Ранее Криклий анонсировал возобновление внутреннего и международного авиасообщения с 15 июня.
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