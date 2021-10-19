На Волыни стартовал долгожданный ремонт дороги Вийница-Локачи.

В Волынской области стартовал долгожданный ремонт участка Вийница - Локачи территориальной автомобильной дороги Т-03-11. Работы ведутся по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

"Т-03-11 — одна из самых длинных дорог государственного значения Волыни. Она пролегает по территории шести бывших административных районов: Любешевского, Камень-Каширского, Ковельского, Турийского, Локачинского и Гороховского", — говорится в сообщении.

В селе Вийница подрядчик на днях приступил к фрезерованию изношенного дорожного покрытия. Дорожная техника движется в направлении бывшего райцентра. В этом году планируется устроить выравнивающий слой асфальта на 5,5-километровом отрезке, а в следующем году сделать финишное асфальтирование.

"По завершению всего комплекса ремонтных работ через населенные пункты Вийница, Павловка, Михайловка и Крухиничи будет пролегать качественная освещённая дорога с восстановленным покрытием, разметкой и дорожными знаками, заасфальтированными съездами и въездами во дворы. Станет этот участок пути комфортным и для пешеходов, ведь проектом предусмотрено вдоль всего участка по левой стороне проложить пешеходную дорожку, отделенную от проезжей части барьерным ограждением. А еще отремонтируют существующие автопавильоны, а также появится один новый", — сообщает Укравтодор.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о планах в этом году отремонтировать и построить по программе "Большая стройка" 4500 км дорог государственного значения и 2000 км местных.

Автор: Иван Бойко