Украина открыта к углублению отношений с Молдовой, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Кишинев. В частности, через программу Владимира Зеленского "Большая стройка" реализуют проекты для развития сообщения между странами.

Об этом, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Если "Большая стройка" внутри страны - для целостности и единства Украины, то масштабные инфраструктурные проекты с дружественными соседними странами - это наша инвестиция в безопасность и благосостояние в регионе", - отметил министр инфраструктуры.

В этом году было восстановлено 116 км трассы Р-08 Немиров-Ямполь - основную составляющую маршрута из Киева в Кишинев. Продолжаются подготовительные работы к строительству нового международного моста через реку Днестр в Винницкой области в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь и Косэуць.

Украина взяла на себя все финансовые обязательства по строительству моста. Молдова поможет обеспечить логистику в строительной площадки и безопасность всех процессов. Это будет самый быстрый и комфортный путь между двумя столицами. Сейчас Украину и Молдову соединяет только один мост в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач".

Правительство работает над восстановлением железнодорожного сообщения между Украиной и Молдовой, которое было приостановлено с разгаром пандемии коронавируса.

В 2019 году железной дорогой путешествовало около 90 тыс. пассажиров. За 2019 год количество пассажиров выросла на 30%. Самым популярным был рейс Кишинев - Одесса.

"Сегодня благодаря усилиям "Укрзализныци" Calea Ferata din Moldova наконец восстанавливается маршрут Кишинев - Одесса. Поезд формирования АО "Укрзализныця" будет курсировать ежедневно, позволяя удобно утром выехать из Кишинева (7:09) и еще до обеда (10:55) быть в Одессе. Обратный рейс - вечером (18:36 - 22:33)", - добавил министр.

Также прорабатывают возможности усиления сотрудничества в морском, речном и авиационном сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Молдова Майя Санду подписали совместное заявление о важности развития украинского-молдавских двусторонних отношений.

Автор: Иван Бойко