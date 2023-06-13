Сейчас по делу подозреваются четыре человека.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили случай масштабной коррупции в "Укрзализныце" на сумму 206 млн грн при закупке газа для нужд предприятия.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, сейчас по делу подозреваются четыре человека. Отмечается, что основой схемы стал базовый договор закупки, к которому подписывались дополнительные соглашения. В НАБУ пояснили, что схема действовала с 2016 по 2020 годы, а расследование антикоррупционные органы начали в феврале 2020 года.

"Это использовали соучастники преступления, чтобы не проводить открытых торгов и систематически покупать газ по завышенным ценам. Ценовая разница распределялась между участниками сделки", - говорится в сообщении.

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По состоянию на сейчас к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлекается почти каждый глава филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", который возглавлял предприятие с 2015 года и по сей день. Всего это 8 человек. Филиал осуществляет централизованные закупки для компании.

"НАБУ неоднократно обращалось к правительству с рекомендациями по устранению причин и условий, которые способствуют коррупции в УЗ. Предоставленные рекомендации остаются актуальными", - добавили в НАБУ.

Обыски в"Укрзализныце"

30 мая 2023 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски у руководства "Укрзализныци". Причиной обысков было расследование злоупотреблений с закупками.

Тогда сообщалось, что в деле фигурировал автомобиль, который получил один из чиновников "Укрзализныци". 22 мая, НАБУ провело следственные действия у директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" Эдуарда Крицына. Он контролирует направление, которое имеет отношение ко всем тендерам акционерного общества - службе внутренней безопасности АО.

В свою очередь председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко 30 мая сообщил, что компания готова содействовать следственным действиям и поддерживать прозрачное расследование. Тогда правоохранителям был предоставлен доступ к домашним и рабочим помещениям работников общества.

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