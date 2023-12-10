Далее грузовики к пункту назначения направятся по автодороге.

В Польшу по железной дороге доставили первую партию грузовиков, которые из-за блокады польских перевозчиков не могли пересечь границу по автодорогам. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Партия грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу. Украинская и польская стороны согласовали все вопросы по перевозкам и оформлению таможенных и пограничных процедур. Далее грузовики к пункту назначения направятся по автодороге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках больше модернизированных платформ.

Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лески" АО "Укрзализныця", в обратном направлении – в UZ Cargo Poland.

Блокирование границы Украины - что известно

Польские перевозчики в начале ноября 2023 года начали забастовку на пограничных переходах с Украиной, выдвинув ряд требований, среди которых отмена "транспортного безвиза". На границе образовались очереди из украинских грузовиков, кое-где - до нескольких десятков километров в обе стороны. Позже к ним присоединились польские аграрии, а также словацкие дальнобойщики.

Из-за польских протестов в ноябре украинский экспорт через общий с Польшей участок границы сократился на 40%.

Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в интервью УНИАН сообщил, что Украина готовится переправлять фуры из Польши поездами. По его словам, тягач с полуприцепом будет заезжать на платформу и будет ехать на платформе в Польшу. Такая поездка будет стоить перевозчику дополнительные примерно 1600 евро, сообщил Балин.

7 декабря Укрзализныця сообщила, что отправила в Польшу первый контрейлерный поезд с грузовиками - в его составе 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами. Над проектом компания работала две недели. Поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша). Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешов.

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