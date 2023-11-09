Представители сразу двух экспортных отраслей обеспокоены недостаточным количеством вагонов в рабочем парке АО "Укрзализныця". Об этом заявил заместитель директора департамента коммерческой работы общества Валерий Ткачев.

Так, представители цементной отрасли пожаловались на уменьшение количества цементовозов в рабочем парке УЗ и предложили дополнительно отремонтировать цементовозы для обеспечения потребностей отрасли.

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Кроме того, представителям масложировой отрасли не хватает цистерн для перевозки растительного масла. Это связано прежде всего с изменением направления экспорта продукта и образованием очередей на границе. Так, сейчас на стыке Изов-Грубешув ожидают передачи почти 500 вагонов с маслом.

Напомним, ранее бизнес также призвал УЗ не повышать тариф на грузовые перевозки, который инициирует компания, ведь сейчас предприятия работают фактически в убыток, и могут не справиться с очередным ростом цен.

В свою очередь президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что Укрзализныця не работает над наращиванием объема перевозок и развитием сервиса, из-за чего эти объемы постоянно падают. В таких условиях постоянное повышение тарифов на перевозку, к которому прибегает компания, не имеет никакого эффекта, ведь деньги просто исчезают, не давая результатов.