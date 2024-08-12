Временное ограничение некоторых поездов сохранится из-за ремонта инфраструктуры со стороны польской стороны.

Ограничение маршрута некоторых поездов Хелмского направления до станции Дорогуск сохранится до 30 сентября. Как сообщает пресс-служба перевозчика, для ремонта инфраструктуры польским коллегам необходим дополнительный месяц.

В "Укрзализныце" напомнили, что ограничение не касается поездов:

№67/68 Киев – Варшава – Киев;

№19/20 Киев – Хелм – Киев;

№119 Днепр – Хелм;

№24 Хелм – Киев.

Они и пересадочные поезда в/из Варшавы будут курсировать как обычно.

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Однако, маршрут некоторых поездов будет ограничен до польской пограничной станции Дорогуск вместо Хелма, расстояние между которыми составляет всего 25 км:

№23 Киев – Хелм;

№93/94 Харьков – Хелм – Харьков;

№120 Хелм – Днепр.

Отмечается, что пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде "Укрзализныци". Пересадка на польский поезд до/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорогуск следующим образом:

двухгруппный поезд №93/23 Харьков/Киев – Дорогуск будет прибывать на станцию Дорогуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 07:55. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 21112 будет отправляться из Дорогуска в 08:03;

двухгруппный поезд №120/94 Дорогуск – Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорогуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорогуск в 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41), отправление из Варшавы Центральной в 06:45, Варшавы Всходней в 06:53.

В УЗ отметили, что пересадка на станции Дорогуск является вынужденным временным шагом, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд).

Украинская железная дорога – последние новости

Ранее сообщалось, что с 23 июня по 31 августа поезда №23 Киев – Хелм, №93/94 Харьков – Хелм и №120 Хелм – Днепр будут ездить до/с пограничной станции Дорогуск. Такие изменения были связаны с проведением ремонтных работ на станции Хелм в Польше.

9 августа стало известно, что "Укрзализныця" увеличила количество мест на поезд Мукачево-Кошице (Словакия). Решение было принято с целью избежать дефицита билетов. Изменения будут действовать до 15 сентября.

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