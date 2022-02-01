Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

С 4 января по 1 февраля средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 2,48 грн/л и составила 31,92 грн/л, бензин А-95 подорожал на 2,6 грн/л — до 32,81 грн/л, а дизельное топливо — на 2,74 грн/л, до 32,14 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 3,2-3,4 грн/л: бензин А-92 — до 32,99 грн/л, бензин А-95 — до 33,79 грн/л. Цена ДТ выросла на 4,3 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 3,5 грн/л.

На WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 3,01-3,28 грн/л, до 33,50 и 34,25 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 3,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

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Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 1,25-3,3 грн/л.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Предельная цена:

25 января 2022 года Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 1,33 грн - до 29,25 грн за литр.

Что касается дизельного топлива - его предельная стоимость повысилась на 1,68 грн - до 26,84 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 34,25 грн за литр, дизтоплива – 33,84 грн за литр.