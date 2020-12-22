В понедельник, 21 декабря, американская компания Tesla была включена в индекс S&P 500. В этот день ее акции подешевели на 6,49% - до $649,86 за акцию.
Газета Wall Street Journal отмечает, что для инвесторов Tesla снижение на 6,49% было небольшим, так как в этом году акции подорожали на 687% и установили рекорд в пятницу.
Значительная часть этого роста произошла после того, как в прошлом месяце стало известно, что компанию включат в S&P 500.
Издание отмечает, что волатильность акций Tesla будут влиять на движение индекса S&P 500.
Forbes пишет, что 21 декабря 2020 года состояние Илона Маска, сооснователя и главы Tesla сократилось на $8,8 млрд — до $144,7 млрд. Он занимает третью позицию в списке богатейших людей мира после Джеффа Безоса (Amazon) и Бернара Арно (LVMH).
Рыночная капитализация компании снизилась до $616 млрд.
Падение стоимости акций Tesla совпало с общим снижением фондового рынка на фоне усиления карантинных ограничений и выявления в Великобритании нового штамма коронавируса.
Tesla и S&P 500
17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.
1 декабря 2020 года стало известно о том, что процедуру включения Tesla в S&P 500 проведут по обновленному сценарию.
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
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