Главный аэропорт Украины пытается поддерживать "Борисполь" и его персонал в рабочем состоянии.

В декабре появились вакансии наземного персонала для работы на главном аэропорту Украины "Борисполе". Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующие вакансии появились на государственном сайте "Работа и восстановление" и на специализированных HR-сервисах.

Отмечается, что сейчас в международном аэропорту "Борисполь" открыты вакансии, в частности, администратора пассажирского обслуживания, старшего инженера по аварийно-спасательным работам, агента по организации обслуживания авиаперевозок, менеджера по обслуживанию грузов, контролера и тому подобное.

Отмечается, что преимущественно вакансии размещены не непосредственно в Борисполе, а в селе Гора Бориспольского района. При этом заработная плата варьируется от 9,4 тыс. грн старшему мойщику летательных аппаратов до почти 22 тыс. грн инструктору по подготовке на рабочем месте.

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В то же время, пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в комментарии УНИАН пояснила, что на самом деле эти вакансии были открыты и раньше. Просто ведомство недавно открыло новый сайт "Работа и восстановление", где собраны все вакансии их профильных предприятий.

На вопрос, связано ли появление новых вакансий с возможным открытием аэропорта, в Минифраструктуры возразили.

"Если мы хотим, чтобы после победы Борисполь "улетел" в течение месяца, то должны все время войны поддерживать его и персонал в рабочем состоянии", - сказали в ведомстве.

Также в министерстве объяснили на примере диспетчеров, что эти работники не просто должны постоянно работать, но и проходить системное повышение квалификации и сдавать экзамены.

"Поэтому нельзя сделать два года перерыва, а потом сесть за компьютер и отправлять самолеты в полеты", - добавили в Минифраструктуры.

Что известно об открытии аэропорта Борисполь

1 декабря заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что "Борисполь" станет первым гражданским аэропортом, который откроют для полетов, как только для этого сложатся необходимые условия.

4 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не откроет "Борисполь", пока не разберется с главной проблемой. По его словам, необходимо, чтобы интенсивность воздушного террора со стороны России снизилась.

"Может идти подготовка, она уже продолжается, в том числе и в Борисполе. Но вопросы безопасности должны быть более объемно и более существенно решены. Этим как раз сейчас и занимается Украина", - уточнил советник главы ОП.

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