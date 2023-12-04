На прошлой неделе в Офисе президента преждевременно обрадовали украинцев новостью об аэропорте "Борисполь".

Украина открывает аэропорт Борисполь - такой новостью обрадовал украинцев Офис президента на минувшей неделе.

Однако реализация данного обещания осложняется несколькими задачами, с которыми необходимо справиться Украине для возобновления рейсов в Борисполе. На главной проблеме акцентировал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире программы "Аргумент".

По его словам, есть несколько ключевых моментов. Во-первых, необходимо, чтобы интенсивность воздушного террора со стороны России снизилась.

"А мы с вами прекрасно понимаем, что интенсивность не снижается, несмотря на тот факт, как говорит президент, что начался новый этап войны", - заявил Подоляк.

Россия продолжает с интенсивным упорством атаковать Украину иранскими дронами "Шахед" и ракетами, выбирая своими целями гражданские объекты Украины. Риск в связи с атаками агрессора остается для общества чрезвычайным. Поэтому, пока Украине не удастся решить вопрос с безопасностью, об открытии нового хаба для воздушных перевозок сложно говорить. "Если можно будет решить вопрос безопасности, тогда можно будет разговаривать о той или иной логистике, в том числе логистике воздушных перевозок", - заявил Подоляк.

Здесь важно остановиться на паре принципиальных вопросов, указал он. Первое - необходимо усилить давление на партнеров для увеличения поставок необходимых Украине систем ПВО. "Я думаю, что тут будет много разных решений. И сейчас эти решения где-то уже логистически завершены. Имеется ввиду, что уже идут поставки", - уточнил Подоляк.

Второй важный момент, необходимо проанализировать, как Россия будет именно этой зимой использовать свои силы для воздушных атак: авиацию, дроны и так далее.

И третья составляющая заключается в том, что большинство существенных позитивных изменений реальны лишь при сценарии, в котором Россия начнет терпеть стратегическое поражение на линии фронта.

"Все остальное, да, может обсуждаться. Может идти подготовка, она уже идет, в том числе и в Борисполе. Но вопросы безопасности должны быть более объемно и более существенно решены. Этим как раз сейчас и занимается Украина", - уточнил советник главы ОП.

Что известно об открытии аэропорта Борисполь

На прошлой неделе заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига объявил, что в рамках полномасштабной войны в стране возобновит деятельность первый гражданский аэропорт - в качестве соответствующего объекта выбрали "Борисполь". Его же в свое время Украина первым закрыла в связи с наступлением оккупантов, напомнил чиновник на встрече с иностранными послами.

Соответствующую информацию также подтвердил глава ОП Андрей Ермак. "Я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", - заявил он послам.

При этом конкретных сроков касательно открытия "Борисполя" в ОП не озвучили.

Летом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также упоминал, что если бы партнеры передали ВСУ истребители F-16, то страна могла бы возобновить работу аэропорта во Львове.

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