Автогаз в Украине подешевел до 9,5 гривни за литр

Массовое снижение цен было зафиксировано на АЗС крупных операторов, региональных и местных станциях.

В течение 10-17 апреля на украинских АЗС средняя стоимость сжиженного газа, который используется в качестве автомобильного топлива, снизилась на 4,6%, до 9,50 гривни/литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, например, на станциях Avantage 7 в Киеве стоимость сжиженного газа снизили на 1 гривню/литр, до 7,95 гривни. На АЗС AMIC и "БРСМ-Нафта" в столичном регионе цену снизили до 8,69 гривни/литр. В сети Glusco газ подешевел на 50 копеек/литр, до 8,95 гривни, а на UPG – на 67 копеек/литр, до 9,14 гривни/литр.

На столичных АЗС OKKO и WOG снижение проходило в несколько этапов – в сумме на 90 копеек/литр, до 9,68-9,69 гривни.

Самые низкие цены были зафиксированы на АЗС ТТ-Нафта в Чернигове – 6,70 гривни/литр, и Marshal в Житомире – 7,50 гривни/литр.

Отмечается, что массовое снижение цен было зафиксировано на АЗС крупных операторов, региональных и местных станциях.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 миллиона тонн.