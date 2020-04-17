УЗ закупила 10 тысяч тестов на коронавирус для ведомственных больниц

По оперативным данным компании, среди железнодорожников подтверждено 33 случая COVID-19.

Акционерная компания "Укрзализныця" закупила 10 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 и передает их ведомственным больницам с целью проведения предварительного тестирования на коронавирус сотрудников с симптомами COVID-19.

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Как сообщила пресс-служба компании, все ведомственные больницы получают по 500 экспресс-тестов, а также сформирован резерв в объеме 6 тысяч экспресс-тестов.

"Кроме этого, "Укрзализныця" уже закупила более 277 тысяч защитных масок и респираторов, более 22 тысяч литров антисептика, а также одноразовые перчатки, защитные очки, средства для дезинфекции помещений и подвижного состава и т. п.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что службы закупок структурных подразделений "Укрзализныци" планируют приобрести еще более 1,5 миллиона масок и 50 тысяч литров антисептика.

Также в пресс-службе отметили, что "Укрзализныця" осуществляет ежедневный оперативный мониторинг заболевания железнодорожников ОРВИ и случаев подтверждения у сотрудников COVID-19.

По состоянию на 16 апреля 1114 железнодорожников находятся на больничном с ОРВИ, 50 из них - с пневмонией.

По оперативным данным компании, среди железнодорожников подтверждено 33 случая COVID-19.

Как сообщал УНИАН, с 31 марта "Укрзализныця" запустила социальную программу по бесплатной перевозке медиков служебными поездами.