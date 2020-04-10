Днепропетровская ОГА разрешила въезд транзитного автотранспорта в Днепр

С решением областной власти категорически не согласен мэр Днепра Борис Филатов.

Днепропетровская облгосадминистрация отменила ограничение на въезд транзитного автотранспорта в Днепр, которое было принято 7 апреля на заседании специальной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня Днепровского горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-служба Днепропетровской ОГА 10 апреля вечером обнародовала заявление председателя ОГА Александра Бондаренко о том, что въезд в Днепр и выезд из города открыт для всех машин.

«Пока никаких ограничений въезда в областной центр не существует. Потому что не было соответствующего решения областной комиссии ТЭБ и ЧС. Транзитные машины, машины из других областей могут спокойно въезжать в город и выезжать из него. Блокпосты, которые есть вокруг Днепра, действуют в штатном режиме. Мы работаем в полном взаимодействии с Нацполицией», - подчеркнул Бондаренко.

Он отметил, что такие ограничения будут действовать только по необходимости, и координировать эту работу будут вместе с начальником ГУ НП в Днепропетровской области Владимиром Огурченком.

«Мы договорились с председателем горсовета Днепра Борисом Филатовым, что при необходимости будем обсуждать необходимость ограничить движение в Днепр, выносить этот вопрос на областную комиссию ТЭБ и ЧС и принимать решение», - заявил Бондаренко.

Он также добавил, что сейчас в Днепропетровской области ограничения на въезд транспорта в город и выезд из него действуют только в Першотравенске. Его приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС, чтобы остановить распространение коронавируса.

Между тем, сегодня мэр Днепра Борис Филатов распространил через пресс-службу Днепровского горсовета и Facebook свое несогласие с Бондаренко.

«Когда областное руководство во главе с председателем Днепропетровской облгосадминистрации Александром Бондаренко оставило город открытым для всех машин, оно взяло на себя политическую ответственность за возможную вспышку в городе заболеваемости COVID-19. Как известно, на днях такую ситуацию зафиксировали в Першотравенске. Ежедневно в Днепр въезжает не менее 15 тыс. автомобилей. Кроме тех, кто имеет в городе работу, сюда приезжают и жители других территориальных громад. Некоторые из них откровенно пренебрегают карантинными ограничениями, увеличивая таким образом риски заражения коронавирусной инфекцией себя и окружающих», - отметил Филатов.

По его словам, уже две недели в Днепре действует режим чрезвычайной ситуации, однако в городской совет регулярно поступают жалобы от горожан на заезжие компании людей, в том числе из Синельникова и Запорожья.

Мэр Днепра Филатов выразил категорическое несогласие с позицией областной власти, которая, по его словам, «откровенно противоречит стратегии города в противодействии распространению эпидемии коронавируса».

«Губернатор Александр Бондаренко, а также руководители главных управлений Национальной полиции, ГСЧС и СБУ в Днепропетровской области, которым для принятия важных решений, очевидно, достаточно и телефонных указаний, должны понимать: в случае развертывания в Днепре худшего сценария с COVID-19, это будет ваша политическая и личная ответственность», - заявил Филатов.

Справка. Сейчас в Днепре 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Три человека выздоровели после лечения.