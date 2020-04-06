С 7 апреля госграницу можно будет пересечь только в 19 пунктах пропуска (список)

В связи с временными ограничениями, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение нет.

С 7 апреля государственную границу можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

Читайте такжеУсиленный карантин: в Украине начали действовать новые ограничения из-за коронавируса

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

“В частности, внесены изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины № 288-р «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и пресечение в них пешеходного сообщения».

С учетом изменений с 00.00 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное соединение", - говорится в сообщении.

Также ГНСУ напоминает, что другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска (пункта контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

"С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается всего 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом", - добавляют пограничники.

Отметим, что в связи с временными ограничениями, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение нет.

Кроме того, исключение ограничительных мер могут приниматься в отношении эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

Среди мер - закрытия пунктов пропуска через границы. По данным ГНСУ, планируется закрыть около 70% всех пунктов.

По состоянию на март из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины было закрыто около 100 пунктов.