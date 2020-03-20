«Укрзализныця» готовит отраслевые больницы на случай осложнения эпидемиологической ситуации

В компании проводятся практические тренинги с работниками по действиям на случай подозрения пассажиров на коронавирус.

Акционерное общество «Укрзализныця» принимает неотложные меры, чтобы в случае осложнения эпидемиологической ситуации в Украине подготовить отраслевые клинические больницы к приему больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Компания делает все возможное, чтобы обеспечить медицинские учреждения необходимым оборудованием, лекарствами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции», - говорится в сообщении.

Так, на сегодняшний день для работников железнодорожных больниц и региональных филиалов «Укрзализныци» уже закуплено более 10 тыс. респираторов, 43 тыс. пар одноразовых перчаток, более 4,2 тыс. защитных очков, около 500 флаконов средств для дезинфекции медицинских инструментов и оборудования, 1 тыс. упаковок полиэтиленовых мешков-пакетов для биологически опасных отходов, 100 пластиковых контейнеров для медицинских инструментов, около 5 тыс. литровых антисептиков для рук, спиртосодержащие салфетки и тому подобное. Также планируется приобрести около 1 тыс. электронных инфракрасных термометров, более 11 тыс. медицинских халатов и почти 44,5 тыс. одноразовых медицинских масок.

«Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях «Укрзализныци» приостановлена плановая госпитализация больных и плановый прием пациентов, в том числе плановые амбулаторные и стоматологические консультации врачей, работа дневных стационаров для больных амбулаторно-поликлинических подразделений, проведение диагностических и физиотерапевтических процедур», - сообщает пресс-служба.

На время карантина в отраслевых медицинских учреждениях приостановлены обязательные профилактические медицинские осмотры, кроме предрейсовых и послерейсовых для железнодорожников, задействованных в процессе перевозок.

Отмечается, что во всех медицинских учреждениях усилены противоэпидемические мероприятия: осуществляется дезинфекция помещений и влажная уборка, ограничен доступ в помещения больниц для граждан, посещающих больных.

«Кроме этого, филиал «Центр охраны здоровья» АО «Укрзализныця» пока определяет потребности в оборудовании, которым необходимо обеспечить железнодорожные больницы для проведения реанимационных мероприятий интенсивной терапии на случай осложнений, вызванных коронавирусом», - говорится в сообщении.

В частности, речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких, дефибрилляторах, пульсоксиметрах, мониторах пациента. Также «Укрзализныця» разрабатывает с профильными министерствами вопрос о включении потребностей компании в государственные программы финансирования.

Также сообщается, что в компании проводятся практические тренинги с работниками по действиям на случай подозрения пассажиров на коронавирусную инфекцию, в последнее время соответствующее обучение уже прошли более 11 700 сотрудников.

Всего на железнодорожном транспорте в составе филиала «Центр охраны здоровья» АО «Укрзализныця» функционирует 8 клинических больниц, 6 линейных амбулаторий, 142 здравпункта и 48 медпунктов на железнодорожных вокзалах.

Кроме того, «Укрзализныця» подготовила 15 отраслевых объектов социальной сферы - детские лагеря, оздоровительные учреждения и пансионаты - в целом на более чем 3700 койко-мест. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране эти учреждения также могут быть задействованы.

Как сообщал УНИАН, с 17 марта «Укрзализныця» прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.

С 18 марта "Укрзализныця" приостановила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в рамках выполнения правительственного постановления, направленного на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.