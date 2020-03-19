Запрет пригородных пассажирских перевозок приведет к остановке многих крупных предприятий - эксперт

Крупные украинские и международные компании не смогут подвозить к производству собственных сотрудников – из-за постановления КМУ №215.

16 марта 2020 г. Кабинет Министров Украины принял постановление №215, которым запретил с 12.00 18 марта до 3 апреля 2020 г. регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении (кроме перевозки легковыми автомобилями).

"Принимая постановление, правительство не учло, что значительное количество предприятий и производств расположены в пригородной зоне больших городов. Расстояние между городом и такими предприятиями часто составляет от 5 до 40 км. Предприятия уже давно организовали транспортировку своих производителей. Но сейчас правительство, вероятно, случайно, признало такую транспортировку нелегальной", – объясняет эксперт по транспортным перевозкам, директор компании «Радичи Транс» Иван Хомич.

Читайте такжеИз Польши в Украину будут курсировать специальные поезда (график)

Например, в Киевской области за пределами столицы и крупных населенных пунктов находятся производства таких компаний как «Кока-Кола Бевериджиз Украина» (возле г. Бровары), Mondelez International (производство чипсов «Люкс», с. Старые Петровцы), Carlsberg Ukraine (Киевский пивоваренный завод) и Imperial Tobacco (оба - возле с. Пирогово).

Аналогично, немало крупных предприятий находятся за пределами областных центров Украины – в частности, возле Харькова, Днепра, Львова, Полтавы.

"Как правило, крупные предприятия, в т.ч. с иностранными инвестициями, заботятся о транспортировке своих сотрудников, организуя от 2 до 8 автобусных перевозок ежедневно. И немало сотрудников, которые не имеют собственного автотранспорта, пользуются т.н. «розвозками». В условиях действия запрета на нерегулярные пассажирские перевозки, доставка работников на производство является фактически невозможной, что будет означать приостановление производств", – прогнозирует эксперт по транспортным перевозкам Иван Хомич.

Чтобы не допустить такого негативного сценария, эксперт советует срочно внести изменения в упомянутое правительственное постановление и предоставить возможность доставки работников предприятий посредством нерегулярных перевозок пассажиров.