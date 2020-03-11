Бумажки больше не нужны: автошколы и сервисные центры перешли на электронный обмен информацией

Теперь украинцы не должны предъявлять в сервисном центре МВД бумажный вариант свидетельства об окончании автошколы для допуска к сдаче экзаменов на получение водительских прав.

Министерство внутренних дел ввело электронный обмен информацией между своими сервисными центрами и автошколами, который предусматривает отмену процедуры получения в сервисных центрах бумажных бланков о завершении учебы в автошколе, сообщила пресс-служба главного сервисного центра МВД Украины.

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Также сервисные центры МВД будут признавать документы о профессионально-техническом образовании государственного образца такими, что подтверждают прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств.

Кроме этого, предусмотрена возможность открытия более низких водительских категорий на основании свидетельства, внесенного автошколой в электронной форме в Единый государственный реестр МВД, сказано в сообщении.

Изменения также предусматривают допуск выпускников, которые завершили учебу по профессии водителя в заведениях профессионально-технического образования и получили диплом, к сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД.

По оценкам ведомства, нововведения позволят оптимизировать работу с автошколами.

Как сообщал УНИАН, более 1,7 млн украинцев установили на свои мобильные телефоны приложение «Дія» с момента его запуска правительством 6 февраля. Больше всего запросов пользователи приложения отправили на получение электронных водительских прав – более 1,4 млн, из которых свыше 757 тыс. (53%) уже удовлетворены.