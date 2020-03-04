Geely решила создать собственную спутниковую сеть

Одно из главных предназначений спутников Geely - навигация с точностью до сантиметра благодаря низким орбитам, что очень важно не только для авто, но и для беспилотников.

Крупнейший китайский автопроизводитель, компания Geely, осваивает новый для себя вид деятельности. За последние десять лет автомобильный гигант существенно расширил свой бизнес и, помимо производства автомобилей, изъявил желание заняться грузоперевозками, разработкой высокоскоростных поездов и пассажирских БПЛА. Теперь Geely объявила о планах запустить собственную спутниковую сеть, чтобы создать так называемую "умную экосистему в пространстве".

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Как сообщает портал ITC.ua.

"Geely намерена построить производственный комплекс и испытательный центр в портовом городе Тайчжоу в провинции Чжэцзян, где находится штаб-квартира компании. На этом объекте будет запущено производство различных спутников. Ожидается, что развёртывание спутниковой сети состоится в конце этого года. По данным Reuters, компания инвестирует в проект около 326 миллионов долларов и в конечном счёте надеется наладить производство до 500 спутников в год", - говорится в сообщении.

Низкоорбитальные спутники будут поддерживать высокоскоростную передачу данных, точную навигацию и облачные вычисления, а также позволят осуществлять быстрые беспроводные обновления для всех транспортных средств Geely и «доставку контента» клиентам компании. Похоже на то, что Geely не собирается делать свои спутники открытыми, и они явно не будут использоваться для раздачи интернета, как это намерены сделать SpaceX и OneWeb.

Одно из главных предназначений спутников Geely - навигация с точностью до сантиметра благодаря низким орбитам, что очень важно не только для автомобилей, но и для беспилотников. В компании считают, что, когда спрос на беспилотные автомобили начнёт расти, наличие собственной спутниковой сети может стать решающим преимуществом перед конкурентами.