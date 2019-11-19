BMW раскрыла характеристики своего электрического седана, который покажут в 2021 году

Новый электроседан BMW получит агрегат с отдачей «турбовосьмерки».

Компания BMW назвала основные характеристики электрического седана i4, премьера которого состоится в 2021 году. Новинка получит агрегат, который по своей производительности будет сопоставим с нынешним двигателем V8 баварской марки.

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Речь идет об электрическом моторе мощностью 390 кВт, что эквивалентно 530 лошадиным силам, пишет Autonews. Такую же отдачу имеет восьмицилиндровый 4,4-литровый бензиновый агрегат с двумя турбинами, который устанавливают на флагманские модели BMW, в том числе на седан 7-Series и кроссовер X7.

BMW i4 сможет ускоряться с места до первой сотни менее чем за четыре секунды, а его максимальная скорость превысит 200 км в час. Комплект батарей на 80 кВт·ч позволит проехать без подзарядки до 600 километров. При этом с помощью специальной быстрой системы пополнить запас аккумуляторов на 80% можно будет за 35 минут.

Ожидается, что электрокар получит автономную систему управления третьего уровня. Подобная технология предполагает, что машина сможет самостоятельно маневрировать, перестраиваться и даже обгонять попутный транспорт. При этом водитель должен быть готов в любой момент взять управление на себя.

Как сообщалось ранее, компания BMW к 2025 г. выпустит 25 совершенно новых «зеленых» моделей, 12 из которых будут иметь полностью электрические силовые установки.