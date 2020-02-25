Журналисты узнали, как купить машину на аукционе и не попасться мошенникам (видео)

Покупка автомобиля на аукционе через компанию будет дополнительно стоить вам 500-1000 долларов.

Журналисты разоблачили банду автомобильных мошенников, которые кинули десятки людей на деньги и машины, а также узнали, как правильно купить автомобиль из США на аукционе.

Расследование провели журналисты программы «Гроші».

Прежде всего, специалисты советуют помнить, что на электронных аукционах наличными никогда не расплачиваются. Договор о покупке надо подписывать всегда у нотариуса с четко прописанными обязательствами сторон. Также специалисты советуют найти тех, кто уже покупал автомобиль через определенного человека или компанию, так как отзывы - сверхважная вещь.

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В США действуют три аукциона по продаже автомобилей: Copart, Inshorts и Manheim. Битые машины везти выгоднее, потому что растаможка дешевле, а отечественный ремонт доступнее.

Основатель компании по поставке транспортных средств из США в Украину Владимир Ковель рассказал, что еще следует сделать при покупке автомобиля на аукционе:

- внимательно просмотреть фотографии;

- убедиться, что автомобиль не подготовлен к продаже. Если продает страховая компания, она машину к продаже не готовит. Это не их бизнес. А если машину продает дилер – он все вычистит и «накрутит» цену;

- на платном сервисе Carfax сохраняется история абсолютно всех американских автомобилей. Поэтому можно проверить автомобиль именно на этом сервисе. Если на этом этапе есть нестыковка – про машину можно забыть;

Когда аукцион начался, у вас на карте должен быть депозит – это страховка аукциона в случае вашего неожиданного отказа от машины. Минимальная сумма 400 долларов.

Кроме этого, вам надо разбираться в американских документах к автомобилю, а также доставить авто в Украину - заказать перевозку, найти экспедитора и брокера, растаможить, пройти сертификацию и поставить на учет.

Как сообщал УНИАН, для регистрации авто, приобретенного заграницей, в Сервисном центре МВД нужно иметь сертификат соответствия. Впрочем, некоторые органы сертификации прямо нарушают закон, зарабатывая на гражданах и государстве.