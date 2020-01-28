СМИ рассказали, как в Украине зарабатывают на незаконных схемах сертификации авто

Бизнес на базе госпредприятия и затяжные уголовные дела: как в Украине зарабатывают на сертификации авто.

Для регистрации авто, приобретенного заграницей, в Сервисном центре МВД нужно иметь сертификат соответствия. Впрочем, некоторые органы сертификации прямо нарушают закон, зарабатывая на гражданах и государстве.

Один из таких примеров –ООО «Ровностандарт», который работает, несмотря на уголовные производства и даже приговоры в отношении его работников, пишет Lenta.ua.

О незаконной схеме, по которой ООО «Ровностандарт» удалось «приватизировать» оформление сертификатов, еще в 2015 году писали «Наші гроші». Так, бывший руководитель ГП «Ровностандартметрология» Виктор Зарудный лишил госпредприятие доходов от сертификации в пользу ООО «Ровностандарт». В январе 2014-го Зарудный возглавил госпредприятие благодаря тогдашнему губернатору от Партии регионов Василию Берташу. Во время руководства Зарудного значительно уменьшилось количество сертификатов ДТС «Ровностандартметрологии». В то же время этот показатель резко вырос в ООО «Ровностандарт»: доходы из госпредприятия перетекли в частные руки. О схемах фальсификации документов при проведении лабораторных испытаний по сертификации автомобилей с участием Берташа и Зарудного со ссылкой на данные КРУ писал Мустафа Найем.

Сейчас на рассмотрении в судах продолжаются уголовные производства относительно служебных лиц ООО «Ровностандарт». Так, Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры проводится досудебное расследование в уголовном производстве №42017200000000074. Как указывается в материалах расследования, при проведении сертификации ООО Ровностандарт оплата от заказчика принимается наличными средствами в размере 2 500 гривен за один автомобиль, ввезенный из стран Европы, в размере до 4 000 долларов США за один автомобиль, ввезенный из США, для обычных граждан и в размере от 1 000 долларов США для постоянных клиентов, которые завозят оптовые партии с США.

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При этом сертификаты выдаются на автомобили, которые не соответствуют требованиям украинского законодательства, в частности, происходит выдача сертификатов на автомобили из США без исправления их конструктивных особенностей (ремни безопасности, световые приборы и др.) запрещенных на территории Украины. Отдельно предоставляется услуга по выдаче сертификатов на автомобили экологического стандарта Евро-4 с указанием ложных сведений, что они соответствуют стандарту Евро-5. «Учитывая сумму дохода, скрытую от налогообложения, есть основания считать, что служебные лица ООО Ровностандарт уклонились от уплаты налогов на сумму около 100 млн гривен только в течение 2017 года, при этом такая деятельность общества продолжается и в настоящее время», - отмечается в постановлении суда от июля 2019 года по делу №757/38999/19-к.

Впрочем, пока продолжаются производства, руководство предприятия продолжает зарабатывать деньги. Так, накануне завершения льготного периода растаможки «евроблях» в феврале 2019 года, по свидетельствам горожан, компанией «Ровностандарт» образовывались целые очереди.

Отдельно следует отметить, что работники «Ровностандарт» фигурируют в других уголовных делах, по которым уже есть приговоры. В частности, СБУ в киеве разоблачила эксперта общества «Ровностандарт», который за взятки выдавал «липовые» сертификаты безопасности «Евро 5 на автомобили. 4 марта 2019 года Луцкий горрайонный суд Волынской области вынес приговор в уголовном производстве за №42018030000000282.

В 2017 году Министерство инфраструктуры попыталось принять меры для прекращения незаконной деятельности ООО «Ровностандарт» и аннулировало назначения его органом по сертификации. Впрочем, суд пришел к выводу «об отсутствии полномочий у Комиссии и Министерства на осуществление действий по оценке соблюдения или нарушения ООО правил сертификации». Соответствующее решение принял Ровенский окружной административный суд. Этот же суд в январе 2020 года вновь очень оперативно – день в день, удовлетворил заявление об обеспечении иска от ООО «Ровностандарт», поскольку 21 января Национальное агентство по аккредитации (НААУ) отменило аттестаты об аккредитации ООО.

Итак, «Ровностандарт» продолжает зарабатывать деньги на незаконных схемах, и, как не странно, государство ничего не может с этим сделать. Есть надежда, что в рамках реформирования правоохранительных и судебных органов, а также перезагрузки государственного механизма, эта ситуация изменится, и Украина наконец сможет отрезать коррупционеров от кормушки.