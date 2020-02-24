УЗ хочет купить дизтоплива почти на 5 миллиардов - выбирает из 12 компаний

Также "Укрзализныця" планирует приобрести по отдельным конкурсам около 4 млн литров дизельного топлива, 3,8 млн литров бензина А-92 и 3,6 млн литров бензина А-95 по талонам.

На участие в конкурсе на закупку 200 тыс. тонн дизельного топлива по рамочному соглашению для нужд железнодорожной отрасли Украины на текущий год подали заявки 12 компаний.

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Как сообщили в пресс-службе акционерной компании "Укрзализныця", документы на конкурс подали «Алпен Трейд», «ОККО Контракт», «Альянс Энерго Трейд», «Анвитрейд», Торговый дом "Газтрим", Торговый дом «Сокар Украина», «Глуско Украина» «Оил-Трейд 2018», «Торум», «Укргазвыдобування», «Ливайн Торг», Южная топливно-экспедиционная компания.

Согласно сообщению, ориентировочная стоимость указанной закупки составляет более 4,7 млрд грн, сумма тендерного обеспечения - 10 млн грн, размер минимального шага понижения цены - 0,5%.

В пресс-службе напомнили, что закупка горюче-смазочных материалов является одной из основных статей расходов компании.

Ранее "Укрзализныця" организовала ряд встреч с поставщиками нефтепродуктов для согласования прозрачных и логических правил сотрудничества и подготовки к заключению рамочного соглашения, количество заявок на которое свидетельствует о растущем доверии рынка к трансформационным процессам в компании.

«Несмотря на положительные сдвиги, "Укрзализныця" не исключает, что и в дальнейшем будут иметь место попытки недобросовестных поставщиков тормозить этот процесс. Ведь это рамочное соглашение уже один раз было заблокировано неизвестной компанией, которая не явилась на слушание собственной жалобы в АМКУ и впоследствии не подала заявку на участие в конкурсе. Однако мы уверены в эффективности и прозрачности этого механизма закупки дизтоплива и рассчитываем на поддержку регулятора», - цитирует пресс-служба директора по закупкам компании Сергея Довгаленко.

По данным пресс-службы, общая потребность "Укрзализныци" в закупке дизтоплива на 2020 год, по предварительным расчетам, достигает 350 тыс. тонн.

"Также по отдельным конкурсам планируется приобрести ориентировочно 4 млн литров дизельного топлива, бензин А-92 (3,8 млн литров) и А-95 (3,6 млн литров) по талонам", - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что согласно законодательству, закупки по рамочному соглашению в электронной системе публичных закупок Prozorro могут осуществляться как самостоятельно заказчиками, так и централизованной закупочной организацией в интересах других заказчиков. При этом они должны заключаться исключительно с несколькими поставщиками (минимум тремя), и с использованием исключительно процедуры открытых торгов с публикацией на английском языке.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2020 года «Укрзализныця», ссылаясь на письмо ГСЧС и необходимость ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации на ж/д транспорте, объявила переговорную процедуру закупки газа на 350 млн грн, при этом поставщики газа не отключали газ для «Укрзализныци», несмотря на то, что железная дорога перестала платить действующим поставщикам, фактически принуждая их отключить газ в ответ.

В свою очередь, участники данной закупки, среди которых «Центральный энергетический контрагент», «Инвестсервис» и «Экотехноинвест», подали жалобу в АМКУ, ссылаясь на незаконность проведения компанией переговорной процедуры, так как чрезвычайной ситуации на ж/д транспорте не произошло.

На переговорной процедуре «Укрзализныця», отклонив ряд дешевых предложений, отдала более 80% подряда компании «Укргазресурс», учредителем которой является Андрей Кучков, который, по данным проекта «Наші гроші», является зятем бывшего министра экологии и владельца известной газодобывающей группы «Burisma» Николая Злочевского.

21 февраля Антимонопольный комитет Украины обязал «Укрзализныцю» отменить торги по закупке газа по переговорной процедуре на 350 млн грн в связи с нарушением законодательства.