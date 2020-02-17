АЗС снизили цены на автогаз: сколько стоит заправить машину

По состоянию на 17 февраля средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 11,63 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 14 по 17 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-60 копеек за литр.

Читайте также"Сшить все уголки страны": Зеленский анонсировал масштабное строительство новых дорог с 1 марта

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на станциях Avantage 7 автогаз подешевел на 20 копеек за литр, до 10,15 грн. Ривненский оператор ОЛАС снизил цену также на 20 копеек за литр, до 10,35 грн. В сети Prime стоимость автогаза снизилась на 10 копеек за литр, до 10,80 грн. На АЗС «БРСМ-Нафта» в Киеве цену снизили на 30 копеек за литр, до 10,89 грн/л. В сети Glusco цена газа снизилась на 60 копеек за литр, до 10,95 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 17 февраля 2020 года средняя стоимость сжиженного газа на АЗС Украины составила 11,63 грн/л.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 млн тонн.