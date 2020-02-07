На украинских дорогах появились знаки "Зеленая волна": что это означает (видео)

Эксперимент журналистов показал, что в Киеве "Зеленая волна" абсолютно не действует.

Уже с 6 февраля столичные водители будут видеть на улицах новые знаки с рекомендованной скоростью для проезда на все зеленые светофоры. Ранее так называемая "Зеленая волна" уже действовала почти на 50 улицах, говорят коммунальщики. При условии, если водитель едет 40-50 километров в час, он мог бы не останавливаться на каждом светофоре.

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Об этом рассказывает ТСН.uа.

"Рекомендованная для проезда скорость 50 километров и снизу табличка "Зеленая волна". Такие дорожные знаки заметили столичные водители, правда, пока только на улице Василия Липкивского", - говорится в сообщении.

Последние годы "Зеленая волна" в Киеве работает на 49 улицах, но знаки начали устанавливать только сегодня. На них рекомендованная скорость, которая позволяет водителю проезжать светофоры без остановок.

"Зеленая волна" действует во многих городах Украины, правда, в основном без знаков скорости. В Киеве они металлические. А вот дорожники Днепропетровщины пошли еще дальше.

В частности, динамическая "Зеленая волна" действует на набережной Победы в Днепре - одной из основных магистралей города. Уже более двух лет электронные табло дают советы, как изменить скорость, чтобы не стоять на светофорах. Динамическая "Зеленая волна" на 25% увеличивает пропускную способность пути.

Журналисты подчеркивают, если действительно двигаться за советами электронных табло, можно проехать без остановок, но на указатели водители совершенно не обращают внимания. Ведь не все готовы ехать по хорошей дороге лишь 50 километров в час.

Эксперт по безопасности дорожного движения говорит, что винить "Зеленую волну" в том, что она не работает, водителям нужно еще и себя, ведь расчеты проводятся для идеальных условий - незапаркованных полос движения, соблюдении скорости, проезда на зеленый.

"С нашей культурой вождения "Зеленая волна" может превратиться... ну, как всегда, у нас на светофорах - ему горит красный, а он выезжает на перекресток", - говорит эксперт по безопасности дорожного движения Александр Крыжановский.

Столичные коммунальщики надеются, что в надежде сэкономить время и не стоять на светофорах водители будут смотреть на эти знаки и меньше нарушать правила.