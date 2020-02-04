Volkswagen представил маленький кроссовер (фото)

Компания представила компактный кроссовер Taigun длиной 4,2 метра.

Компания Volkswagen представила компактный кроссовер Taigun, разработанный специально для индийского рынка. Публичная премьера автомобиля состоялась на мотор-шоу в Нью-Дели.

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Впервые название Taigun было использовано для маленького концепт-кара длиной 3,85 м, показанного в 2012 году. При этом длина серийного кроссовера составила 4,2 м, а размер колесной базы равен 2,65 метра. Автомобиль, построенный на модульной платформе MQB-A0, разделит большинство узлов и агрегатов с новым кроссовером Skoda, который дебютировал на той же выставке, пишет Autonews.

В компании отметили, что Volkswagen Taigun получил специальные настройки подвески, адаптированной под особенности индийских дорог. Дорожный просвет автомобиля составил 205 миллиметров.

Volkswagen Taigun получил 1,5-литровую 130-сильную бензиновую «турбочетверку» с функцией деактивации части цилиндров при малых нагрузках. Не исключено, что модель будет доступна с трехцилиндровым мотором объемом 1 л и мощностью 115 сил, а также с агрегатом, работающим на природном газе.

Трансмиссии — шестиступенчатая механическая коробка или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Volkswagen Taigun будет доступен исключительно с приводом на передние колеса.