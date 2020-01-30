В Украине растаможить авто теперь можно онлайн
На сайте "Единое окно" Государственной таможенной службы появился новый сервис по онлайн-растаможке легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.
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Сервис доступен в новом разделе - "Ввоз легкового автомобиля". Чтобы им воспользоваться, нужно зайти в личный кабинет, пишет liga.net.
В личном кабинете можно создать декларацию, предварительную или основную, после чего появится возможность отслеживать ее текущий статус.
Также есть возможность получать уведомления при оформлении и получить оформленную таможенную декларацию или карточку отказа в цифровом виде.
Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада продлила льготный период для растаможивания авто на еврономерах до 31 декабря 2019 года. Также водителям "евроблях" пообещали очередные льготы.
В ноябре 2019-го Государственная таможенная служба запустила калькулятор таможенных платежей за растаможивания "евроблях".
В конце октября в Верховную Раду внесли законопроект о снижении ставок акцизного налога на ввоз авто.