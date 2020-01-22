Семь гибридов и новые умные ассистенты: Mercedes раскрыл первые данные об обновленном E-Class

Основные доработки касаются технического оснащения E-класса.

Компания Mercedes-Benz раскрыла первые данные об обновленной линейке E-Class. По словам представителей марки, в семействе появится семь гибридных модификаций и усовершенствованные ассистенты.

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Внешних изменений будет не так много — иные бамперы, а также новые фары и фонари, напоминающие оптику моделей CLS и CLA. Основные доработки касаются технического оснащения E-класса, пишет motor.ru.

Система Active Distance Assist после рестайлинга научится «видеть» пробки или снижение скорости потока еще до того, как это заметит водитель, и автоматически сбрасывать скорость. Функция Active Brake Assist будет тормозить при угрозе столкновения с транспортом на перекрестке или другом участке с пересечением траекторий.

Усовершенствования коснутся также контроля слепых зон — теперь он сможет отслеживать потенциальную опасность во время открытия дверей даже при заглушенном моторе. Камеры кругового обзора после обновления будут показывать автомобиль со стороны.

В салоне появится новое рулевое колесо с сенсорными кнопками управления, два 10,25-дюймовых экрана мультимедийной системы MBUX с голосовым управлением и навигацией с функцией дополненной реальности. Последняя опция, как обещают представители компании, будет доступна уже в базовой комплектации.

В моторной гамме также ожидаются серьезные изменения. У автомобиля появится сразу семь гибридных модификаций с бензиновыми или дизельными двигателями, причем четыре из них будут полноприводными. Появятся и два новых традиционных ДВС: двухлитровая «турбочетверка» мощностью 272 лошадиные силы и трехлитровая «турбошестерка» мощностью 367 сил.

В компании пока не говорят о дате презентации обновленной линейки E-класса, однако уже известно, что автомобили поступят в продажу летом 2020 года.