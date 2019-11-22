Mercedes презентовал первый серийный кроссовер Maybach (фото)

Mercedes-Benz представил роскошный кроссовер Maybach GLS с индексом 600, который будет конкурировать с Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Mercedes-Benz представил роскошный кроссовер Maybach GLS, который стал первым SUV в истории немецкого люксового бренда. Премьера автомобиля состоялась в рамках мотор-шоу в китайском Гуанчжоу.

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Внешне от соплатформенного обычного GLS кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600 можно отличить благодаря огромной радиаторной решетке с фирменными вертикальными планками, хромированным оконным рамкам, особым 22-дюймовым колесам, а также эмблеме Maybach на задних стойках. Кроме того, кроссовер получил двухцветную окраску кузова, доступную в восьми различных сочетаниях, пишет Autonews.

Специально для «Майбаха» были разработаны уникальные двухметровые выдвижные подножки с покрытием из анодированного алюминия для облегчения посадки и высадки пассажиров. Устройства, срабатывающие при открытии дверей за одну секунду, способны выдержать до 200 килограммов.

Mercedes-Maybach GLS 600 можно заказать как в пятиместной версии, так и с четырьмя раздельными сиденьями. Все кресла имеют электрические регулировки и функцию массажа в девяти точках с эффектом «горячих камней».

Плюс ко всему в распоряжении пассажиров четырехзонный климат-контроль, сенсорные планшеты и панорамная крыша. Четырехместный вариант кроссовера за дополнительную плату можно оборудовать холодильником для шампанского и специальным отсеком для серебряных фужеров, которые можно выбрать в фирменном каталоге.

Специально для кроссовера был создан уникальный запах. Как отметили разработчики, внутри можно учуять «легкий аромат цветов османтуса, сочетающийся с нотками благородной кожи и пряного чая».

Mercedes-Maybach GLS 600 укомплектован специально модернизированным четырехлитровым твин-турбомотором V8, развивающим 558 л. с. и 730 Н·м крутящего момента, который сочетается с 9-ступенчатым автоматом.

Силовая установка работает по гибридной схеме EQ Boost, которая при помощи 48-вольтовой бортовой сети и стартер-генератора обеспечивает дополнительные 22 силы и 250 Н·м для более резкого разгона. Кроссовер способен набирать первую «сотню» за 4,9 с, а его максимальная скорость ограничена 250 км в час.

В стандартное оборудование входит пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами и активный круиз-контроль. За дополнительную плату автомобиль можно оснастить фирменной гидропневматической подвеской E-Active Body Control, которая работает благодаря бортовой 48-вольтовой электросети. Система не только способна сканировать дорожное полотно, применяя оптимальные настройки жесткости в зависимости от покрытия, но и может заставлять автомобиль «подпрыгивать», чтобы справиться с серьезным бездорожьем.

Mercedes-Maybach GLS 600 появится в продаже во второй половине 2020 года. Основными конкурентами новинки станут Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.