Появились фото таинственного водородного суперкара Hyperion

Новинку покажут на автосалоне в Нью-Йорке.

Фирма Hyperion Motors из американского города Ориндж, штат Калифорния, разрабатывающая технологии генерации водорода и силовые установки на топливных элементах, представит на автосалоне в Нью-Йорке экологичный суперкар. Проект полностью засекречен, поэтому все подробности появятся чуть позже.

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Судя по информации в интернете и профилю компании в LinkedIn, последние несколько лет она функционирует в стэлс-режиме, пишет motor.ru. Вся её деятельность засекречена и нигде не афишируется. Работа над водородным суперкаром ведется довольно давно, а его тестовый прототип вышел на испытания еще в 2015 году. На сайте Hyperion Motors нет никаких подробностей о проекте, за исключением заявления, что ей удалось «адаптировать космические технологии к использованию на обычных дорогах».

Попытки построить водородный суперкар предпринимались и раньше. В 2016 году итальянское ателье Pininfarina и фирма GreenGT представили в Женеве концепт H2 Speed. Водородное купе оснастили двумя синхронными электромоторами и батареей на 20 ампер-часов (при 400 вольтах). Его силовая установка развивала 503 лошадиные силы и позволяла разгоняться до ста за 3,4 секунды.

Позднее основанный Mahindra Group бренд Automobili Pininfarina объявил, что выпустит 12 экземпляров H2 Speed. Товарные купе будет оснащены 653-сильной водородной установкой, но заявленная разгонная динамика всё же останется на уровне концепта.