В аэропортах Киева задерживают рейсы из-за сильного тумана
11:18, 21 октября 2019Транспорт
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Самолеты кружат над Борисполем, но сесть не могут.
В Киеве сильный туман / фото portal.lviv.ua
Из-за сильного тумана 21 октября в аэропорту "Киев" задерживаются рейсы. В частности, согласно расписанию аэровокзала, задерживается вылет в Братиславу (WizzAir), в Одессу (Motor Sich).
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Кроме того, задерживается прилет рейсов из Одессы, Ужгорода Братиславы и Дортмунда. В Международном аэропорту "Борисполь" ожидаются рейсы из Черновцов, Днепра и Анталии. Как видно, на онлайн-карте, самолеты уже кружат над Борисполем, но пока не садятся, пишут Вести.
По состоянию на 10:40 видимость составляла менее 300-550 м. При этом вертикальная видимость около 70 м, коэффициент сцепления на ВПП - 0,4.
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