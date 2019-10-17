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В Киеве на выходные частично ограничат движение транспорта по Северному мосту

22:26, 17 октября 2019
Транспорт
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На время работ движение будет частично ограничено / фото УНИАН

Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Утром дорожники будут работать на части дороги в сторону Троещины, а после обеда - наоборот, в сторону станции метро «Почайна».

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На время работ движение будет частично ограничено: с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины); с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону ст. м. «Почайна»).

В коммунальной корпорации просять извинить за неудобства.

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Теги: #Киев#Северный мостпогода в Киеве