"Стройка века" в Крыму: местные жители пожаловались на оккупантов (видео)

У одного из героев сюжета жителя села Донское Сергея Лаврова забрали 1 гектар земли, на котором он выращивал просо.

Частная собственность становится государственной, когда речь идет о стратегических стройках российских оккупантов.

Так, в оккупированном Крыму через весь полуостров строят автомагистраль "Таврида". В Симферопольском районе людей обманули и денег за их землю не заплатили, говорится в сюжете "Крым.Реалии".

Читайте такжеОккупанты похвастались завершением важного этапа строительства Крымского моста (видео)

Точно так же российские власти врали людям во время подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2014-ом году. Тогда тоже отбирали землю ради строительства олимпийских объектов. Журналисты сравнили ситуации на полуострове и в Краснодарском крае.

У одного из героев сюжета жителя села Донское Сергея Лаврова забрали 1 гектар земли, на котором он выращивал просо.

"Они обещали хорошие деньги, стоимость земли. Они меня не только обманули, но и унизили, подорвали здоровье", – сказал Лавров.

Ранее оккупанты похвастались новым "прорывом" на Крымском мосту. На дороге, проложенной на железнодорожной части сооружения, установили системы автоматического контроля и управления движением поездов.