Украинское правительство должно учесть мировые примеры спасения государствами своих авиакомпаний - эксперты

В отличие от мировой практики, украинская власть уже долгие годы практически самоустранилась от поддержки национальной авиаотрасли. А последние заявления министра инфраструктуры Владислава Криклия на этот счет очень противоречивы. Более того, если в ЕС страны ищут варианты как обойти ограничения антиконкурентного законодательства, запрещающего помощь своим компаниям, в Украине наоборот создают максимум препятствий для развития рынка.

Об этом пишут в статье авторы исследования «Как государства защищают свои национальные авиакомпании: кейсы для Украины».

По их информации, любые общие потрясения (финансовый кризис, рост/падение цен на топливо, политические запреты на полеты на определенных направлениях и т.п.) могут в мгновение привести к банкротству авиакомпании. «Даже в периоды экономического процветания воздушные перевозки остаются весьма капиталоемкой и малоприбыльной отраслью: по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), за 60 лет исторически фиксируемого существования отрасли ее средняя прибыль составила всего 0,3%», – приводятся в статье выводы авиационных экспертов.

При этом украинская авиаотрасль сейчас находится в заведомо худшей экономической среде, чем ее европейские конкуренты. Среди причин: наличие фискальной нагрузки (акциз на авиатопливо $32 за 1 т, НДС на внутренние рейсы, высокие тарифы на аэронавигацию, сборы) и необходимость облета территорий РФ, что увеличивает стоимость и длину дальнемагистральных рейсов. Украина постепенно проигрывает борьбу на международном авиарынке. Высокую конкуренцию сейчас составляет так называемая ближневосточная четверка (Turkish Airlines, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways).

Как говорится в исследовании со ссылкой на различные источники, агрессивно ведут себя турки. При поддержке правительства в Стамбуле построен крупнейший авиационный аэропорт. А его флагманский авиаперевозчик Turkish Airlines интенсивно наращивает флот. К 2023 году перевозчик запланировал расширить свой флот с нынешних 325 до 500 самолетов из расчета перевозки до 120 млн пассажиров в год. Новый аэропорт в Стамбуле – это часть стратегии по выводу Turkish Airlines в лидеры мирового рынка авиаперевозок. На первой стадии он сможет обслуживать 90 млн пассажиров в год. А к 2023 году – 200 млн.

Авторы для сравнения приводят Концепцию развития аэропорта «Борисполь», принятую украинским правительством. Аэропорт в качестве авиационного хаба должен обслуживать в 2019-2021 гг. в среднем 15 млн пассажиров в год, а к 2045 г. их количество должно вырасти до 54 млн чел.

«Но выполнение даже таких показателей пока находится под большим вопросом», – считают журналисты. По их мнению, Кабмин должен разработать более сильные экономические компенсации для авиаперевозчиков, которые вынуждены облетать территорию в РФ в восточном направлении. Так как строить в таких условиях экономически успешный хаб на базе аэропорта «Борисполь» задача практически нерешаемая.

В то же время, министр Владислав Криклий в разрез с мировой практикой выступил категорически против необходимости каких-любо компенсаций, говорится в статье. По его мнению, поскольку, денег в бюджете на всех не хватит, то сначала надо ждать роста рынка авиации, и уже только после этого рассматривать механизмы поддержки.