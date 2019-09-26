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Больше всего автомобилей в Украину завезли из Германии: статистика

15:09, 26 сентября 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

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Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 451,671 млн долл.

На втором месте - импорт из Японии, который составил 357,528 млн долл.

Замыкает тройку лидеров США с результатом 306,469 млн долл.

Также в ГФС сообщили, что в январе-августе Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 7,862 млн долл. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.

Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 млрд долл.

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Теги: #импорт авто#покупка автомобиля