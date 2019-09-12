Fitch повысило рейтинг «Укрзализныци»

По словам Кравцова, в официальном релизе Fitch говорится, что «Финансово-хозяйственные показатели деятельности «Укрзализныци» придают уверенность инвесторам в стабильности компании.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг «Укрзализныци» до уровня «B» (позитивный - УНИАН) с «B-».

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Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Fitch Ratings вслед за сувереном повышает рейтинг «Укрзализныци». Уровень «В» есть, и именно УЗ - первая украинская государственная компания, которая получила такое повышение от ведущего рейтингового агентства», - написал он.

Кравцов отметил, что правительство сделало ряд системных и профессиональных шагов. «Благодаря этому, Украина, а следом и компания, получили повышение кредитного рейтинга. Мы даем позитивный сигнал для инвесторов, особенно в контексте возможностей привлечения дополнительного финансирования в модернизацию и развитие железной дороги», – написал он.

По словам Кравцова, в официальном релизе Fitch говорится, что «Финансово-хозяйственные показатели деятельности «Укрзализныци» придают уверенность инвесторам в стабильности компании.

Как сообщал УНИАН, ранее Fitch Ratings опубликовало ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B- (EXP)" планируемых облигаций Rail Capital Markets Plc для "Укрзализныци", представляющих собой участие в кредите с ориентировочным сроком погашения в 2022-2024 годах.