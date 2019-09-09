Нефедов рассчитывает на запуск новой Таможенной службы в начале октября

Глава Таможенной службы отметил, что все поручения президента Украины по запуску в работу ГТС до 1 декабря текущего года, внедрению полноценного механизма «единого окна» на таможне с 1 января 2020 года, а также ликвидации контрабанды - будут выполнены.

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов рассчитывает, что правительство в начале октября примет распоряжение, согласно которому выполнение таможенных функций Государственной фискальной службы (ГФС) будет возложено на новосозданную ГТС и тем самым будет дан старт работе новому ведомству.

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Об этом Нефедов сказал в комментарии УНИАН.

«Да, должно быть распоряжение Кабмина (о старте работы ГТС – УНИАН), но еще предстоит много работы. Приблизительно, это начало октября, но еще нужно столько пройти: утвердить смету, распоряжение о региональной структуре, типичные положения о структуре таможен, а также регистрация региональных таможен, перевод минимум 30% персонала, еще много работы», - сообщил Нефедов.

Он также отметил, что все ранее озвученные поручения президента Украины Владимира Зеленского по запуску в работу Государственной таможенной службы Украины до 1 декабря текущего года, внедрению полноценного механизма «единого окна» на таможне с 1 января 2020 года, а также ликвидации контрабанды - будут выполнены.

«Мы все выполним. Если президент говорит что-то сделать, мы все выполним», - заявил глава Таможенной службы.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.