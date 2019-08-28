Кабмин назначил членом набсовета "Укрзализныци" Аудицкаса

Кандидатура Аудицкаса была согласована Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Кабинет министров Украины назначил членом наблюдательного совета государственной акционерной компании "Укрзализныця" Адомаса Аудицкаса.

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Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 14 августа №653-р, опубликованном на сайте правительства.

"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Аудицкаса Адомаса как представителя от государства", - сказано в документе.

Кабмин также уполномочил госсекретаря Минэкономразвития подписать договор с Аудицкасом.

Пресс-служба Кабмина сообщает, что кандидатура представителя от государства была согласована Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

В состав Комитета по назначению входили представители министерств и международных организаций ЕБРР, МВФ и МФК.

Правительственное решение направлено на обеспечение эффективного корпоративного управления госкомпании "Укрзализныця" в интересах общества.

Справка УНИАН, Адомас Аудицкас имеет 15-летний профессиональный опыт в сфере инвестиционного банкинга, корпоративного банкинга, государственного управления и управленческого консалтинга. Он руководил реформой государственных предприятий в Литве в качестве вице-министра экономики.