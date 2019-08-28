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Кабмин назначил членом набсовета "Укрзализныци" Аудицкаса

19:59, 28 августа 2019
Транспорт
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фото УНИАН

Кабинет министров Украины назначил членом наблюдательного совета государственной акционерной компании "Укрзализныця" Адомаса Аудицкаса.

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Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 14 августа №653-р, опубликованном на сайте правительства.

"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Аудицкаса Адомаса как представителя от государства", - сказано в документе.

Кабмин также уполномочил госсекретаря Минэкономразвития подписать договор с Аудицкасом.

Пресс-служба Кабмина сообщает, что кандидатура представителя от государства была согласована Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

В состав Комитета по назначению входили представители министерств и международных организаций ЕБРР, МВФ и МФК.

Правительственное решение направлено на обеспечение эффективного корпоративного управления госкомпании "Укрзализныця" в интересах общества.

Справка УНИАН, Адомас Аудицкас имеет 15-летний профессиональный опыт в сфере инвестиционного банкинга, корпоративного банкинга, государственного управления и управленческого консалтинга. Он руководил реформой государственных предприятий в Литве в качестве вице-министра экономики.

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Теги: #набсовет Укрзализныци