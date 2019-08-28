Кабмин назначил членом набсовета "Укрзализныци" Аудицкаса
Кабинет министров Украины назначил членом наблюдательного совета государственной акционерной компании "Укрзализныця" Адомаса Аудицкаса.
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Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 14 августа №653-р, опубликованном на сайте правительства.
"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Аудицкаса Адомаса как представителя от государства", - сказано в документе.
Кабмин также уполномочил госсекретаря Минэкономразвития подписать договор с Аудицкасом.
Пресс-служба Кабмина сообщает, что кандидатура представителя от государства была согласована Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.
В состав Комитета по назначению входили представители министерств и международных организаций ЕБРР, МВФ и МФК.
Правительственное решение направлено на обеспечение эффективного корпоративного управления госкомпании "Укрзализныця" в интересах общества.
Справка УНИАН, Адомас Аудицкас имеет 15-летний профессиональный опыт в сфере инвестиционного банкинга, корпоративного банкинга, государственного управления и управленческого консалтинга. Он руководил реформой государственных предприятий в Литве в качестве вице-министра экономики.