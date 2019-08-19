«Укрзализныця» хочет осенью закупить горючего на весь 2020 год

В начале 2019 года «Укрзализныця» заявляла, что рассматривает возможность выхода на внешние рынки, к непосредственным производителям, для закупки дизельного топлива, с целью снять существенное давление на внутренние цены в Украине, что часто происходит при осуществлении компанией закупок дизеля.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует осенью объявить рамочный тендер на закупку всего объема горючего на 2020 год.

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Как сообщила пресс-служба компании, об этом заявил директор по закупкам «Укрзализныци» Сергей Довгаленко во время круглого стола с нефтетрейдерами.

«Компания открыта к диалогу с надежными поставщиками. Мы призываем участников рынка, большинство из которых уже имеют опыт работы по рамочным соглашениям с другими государственными компаниями, приобщиться к подготовке проекта тендерной документации и предоставить свои предложения. Уверен, мы сможем в рамках законодательного поля учесть все замечания и пожелания, которые позволят обеспечить эффективный, прозрачный и конкурентный тендерный процесс», - цитирует пресс-служба Довгаленко.

Отмечается, что по результатам круглого стола участники договорились, что проект рамочного соглашения, подготовленный специалистами «Укрзализныци», будет передан на рассмотрение участникам рынка уже в начале сентября.

В пресс-службе отметили, что к круглому столу были приглашены представители компаний, принимавших участие в недавней экстренной процедуре закупки дизтоплива, которая была связана со срывом тендерного процесса, а именно: «Анвитрейд», «Газтрим», «Нефтетрейд-Капитал», «Окко Контракт», «ТД «Сокар Украина», «Торум», «Оил-Трейд 2018», «Альянс Энерго Трейд», ООО «Глуск Украина», «Энерджи Юнион», «Укртатнафта», «БНК-Украина».

Как сообщал УНИАН, в прошлом году «Укрзализныця» перешла на закупки дизельного топлива с применением принципов формульного изменения цены и учетом котировок Platts.

В начале 2019 года «Укрзализныця» заявляла, что рассматривает возможность выхода на внешние рынки, к непосредственным производителям, для закупки дизельного топлива, с целью снять существенное давление на внутренние цены в Украине, что часто происходит при осуществлении компанией закупок дизеля.