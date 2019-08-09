НАБУ подозревает экс-директора филиала «Укрзализныци» в растрате 1,2 миллиона гривень

Бывшего чиновника подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает бывшего директора филиала «Укрзализныци» в растрате 1,2 млн гривен государственных средств. Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

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В частности, детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров САП 6 августа 2019 года сообщили о подозрении бывшему директору Трудовского карьероуправления ГП «Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» (сейчас - производственное подразделение филиала «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзализныця»).

Следствие считает чиновника причастным к растрате государственного имущества в особо крупных размерах.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Как выяснило следствие, в конце 2013 - начале 2014 года директор Трудовского карьероуправления, злоупотребляя служебным положением и действуя по предварительному сговору с руководителем частного общества, зарегистрированного в Донецке, создал видимость законных оснований реализации щебеночной продукции в адрес частной компании путем оформления договора поставки.

В дальнейшем госпредприятие отгрузило 19 тыс. 765 тонн щебня, который по железной дороге экспортировали в Российскую Федерацию. Однако никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено. Согласно заключениям судебно-экономических экспертиз, такими действиями интересам госпредприятия нанесено 1,2 млн грн ущерба.

Подследственность данного уголовного преступления за Национальным бюро генеральный прокурор определил в августе 2018 года. С тех пор НАБУ и САП проводят досудебное расследование в сопровождении Управления защиты экономики в Запорожской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.