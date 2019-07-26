“Укрзалізниця” будет проверять сотрудников алкотестерами

Устройства уже установили на проходных в главном офисе регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», а также вооружили ими инспекторов, следящих за соблюдением трудовой дисциплины

“Укрзалізниця” ужесточила контроль за соблюдением трудовой дисциплины на предприятии, в частности – ввела политику нулевой толерантности к употреблению алкоголя в рабочее время. С этой целью закупили сертифицированные алкотестеры, которыми проверяют наличие алкоголя в организме работников перед, в разгар и в конце рабочего дня.

Об этом рассказал Роман Веприцкий, руководитель регионального филиала “Юго-Западная железная дорога”, пишет газета СЕГОДНЯ.

Это новшество стало частью масштабной стратегии безопасности, принятой АО “Укрзалізниця” еще два года назад. Первыми тестировать его стали в региональном филиале “Юго-Западная железная дорога”. Здесь алкотестеры установили на проходных в главном офисе филиала, чтобы отсеивать подвыпивших сотрудников до того, как они приступят к выполнению своих обязанностей.

Дополнительно, вооружили приборами представителей инспекции, которая следит за соблюдением трудовой дисциплины среди железнодорожников. Теперь кроме традиционного инструктажа перед началом смены, работников путей также будут проверять на наличие алкоголя в организме. Выпивших будут отстранять от работы сразу же.

В ЮЗЖД пояснили, ужесточение контроля за соблюдением трудовой дисциплины на предприятии – не просто прихоть. Таким образом планируют максимально повысить безопасность железнодорожных перевозок и сократить статистику смертности как среди сотрудников УЗ, так и среди населения. Ведь сейчас статистика такова: больше чем в половине всех несчастных случаев на железной дороге виноват алкоголь.

- Вопрос безопасности на железной дороге – приоритет №1 для нас. Мы перевозим десятки тысяч пассажиров, сотни тысяч тонн грузов ежедневно. Качество и безопасность этих перевозок напрямую зависит от состояния людей, которые это выполняют, - прокомментировал внедрение проверок алкотестером Роман Веприцкий.

На предприятии убеждены, что такие превентивные меры сработают в пользу соблюдения сухого закона эффективней, чем разъяснительная работа или даже штрафы. Также это поможет сократить статистику смертности среди сотрудников железной дороги. А она – действительно ужасает.

По информации начальника службы охраны труда регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» Аллы Лазько, только за первое полугодие 2019-го на территории регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» произошло 4 несчастных случая, 3 из которых – с летальным исходом. Результаты экспертизы показали наличие большого процента алкоголя в крови пострадавших.

В УЗ также пояснили, что есть еще один аргумент в пользу введения жесткого контроля за соблюдением трудовой дисциплины железнодорожниками. С 21 июля вступили в силу законодательные нормы, которые возлагают ответственность за каждый несчастный случай по вине работника, в том числе пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, на его руководителя. Ответственность, к слову, уголовная, и предполагает до 7 лет лишения свободы (в зависимости от сложности ЧП).

Со временем рейды с алкотестерами будут проводить и на территории других филиалов железной дороги.