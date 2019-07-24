Власти Днепра запускают бесплатное речное такси

Два катера на 50 человек каждый будут курсировать шесть дней в неделю с 7.00 до 20.00.

В Днепре до момента открытия после ремонта Центрального моста (запланировано на 14 сентября) будет курсировать бесплатное речное такси между правым и левым берегами реки Днепр.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«Шесть дней в неделю - с семи утра до восьми вечера - в стороны левого и правого берегов будуть ходить два катера пассажировместимостью 50 человек каждый», - написал Филатов.

По его словам, в пиковые часы (7.00-10.00 и 17.00-20.00) судна будут курсировать с интервалом движения 15 минут. В обычное время (10.00-17.00) интервал составит 30 минут.

Причалы для посадки и высадки пассажиров будут расположены: на правом берегу на Сичеславской Набережной в районе стелы «Юность Днепра», на левом берегу - на набережной жилмассива «Солнечный» в районе смотровой площадки.

Как сообщал УНИАН, в Днепре, где с недавних пор на ремонт перекрыли центральный мост, а авто стояли в пробках, изобретательный человек придумал новый вид переправы. Он переоборудовал свой прогулочный катер на водное такси.

Ранее во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр глава государства поспорил с мэром Борисом Филатовым, что ремонт завершат к 14 сентября - ко Дню города.