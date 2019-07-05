цей матеріал доступний українською

В Киеве во время фестиваля "Atlas Weekend" транспорт будет курсировать дольше: в КГГА рассказали детали

14:33, 05 июля 2019
Транспорт
74 0
Столичный метрополитен в ночь на 10 и 13 июля будет работать на час дольше / фото УНИАН

Читайте такжеВ УЗ рассказали подробности о будущей станции Kyiv Boryspil Express на Выдубичах (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Обращается внимание, что на период проведения мероприятия в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение на вход для пассажиров станций метрополитена «Выставочный центр», «Васильковская».

КП «Киевпастранс» также продолжит работу наземного пассажирского транспорта общего пользования в ночь с 9 июля на 10 июля и в ночь с 12 на 13 июля, организовав перевозку пассажиров после прохождения последних пар поездов.

Отмечается, что «Киевпастранс» 10-14 июля продолжит работу троллейбусов маршрутов №№ 11, 12, 43, 45 и автобусов маршрута № 56 на 1 час.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#фестиваль